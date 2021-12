Forbund krev 100.000 meir i lønn til intensivsjukepleiarar

innenriks

– Den store mangelen vi har på sjukepleiarar i dag, er alvorleg og dramatisk. Det går ut over beredskapen, pasienttryggleiken og kvaliteten på tenestene i sjukehusa og kommunane, seier leiar Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Gjennom store delar av hausten og vinteren har det komme nyheitsmeldingar om slitne sjukepleiarar som blir sjukmelde eller sluttar i jobben. Sjukehus må utsetje operasjonar på grunn av mangel på personell, og regjeringa innfører strenge koronatiltak for å unngå å overbelaste helsevesenet.

– Vi ser dei store konsekvensane kapasiteten i helsetenestene har for samfunnet. Då er det heilt vanvitig om det ikkje blir gjort noko for å rekruttere helsepersonell, seier Sverresdatter Larsen.

Krev lønnsløft

Forbundsleiaren har eit tydeleg krav framfor neste års lønnsoppgjer, som er eit såkalla hovudoppgjer, der både lønn og arbeidsvilkår ligg på forhandlingsbordet: Eit kraftig lønnsløft i yrket.

NSF meiner intensivsjukepleiarar bør minst 100.000 kroner opp i lønn.

Sverresdatter Larsen etterlyser òg ein opptrappingsplan for å rekruttere fleire sjukepleiarar i åra som kjem.

Ho påpeikar at det er ansvaret til arbeidsgivarane å sikre nok folk på jobb og at dei ikkje har teke det ansvaret på mange år.

– Viss dei ikkje gjer det no, nærmar vi oss eit «tipping point», seier ho.

Kritisk til frontfagmodellen

Forbundsleiaren viser til at førre hovudoppgjer i 2020 enda dårleg for sjukepleiarar, lærarar og andre yrkesgrupper i offentleg sektor. Mellomoppgjeret i 2021 var ikkje stort betre, påpeikar ho.

Sverresdatter Larsen meiner dagens bruk av frontfagmodellen, der konkurranseutsett industri set ramma for andre oppgjer, bidreg til å auke lønnsforskjellane mellom privat sektor og utdanningsgrupper i offentleg sektor.

Det same påpeikar hovudorganisasjonen Unio i eit vedtak fatta på kongressen sin i desember. NSF er eit av medlemsforbunda til Unio.

– Viss vi ikkje har ein frontfagmodell som tek innover seg den store kompetansemangelen i offentleg sektor, vil han forvitre og til slutt forsvinne, seier Sverresdatter Larsen.

Alle skal med

Ho møter kraftig motbør frå Mette Nord, som er leiar i LOs største forbund, Fagforbundet.

– Dette er ikkje eit koronaoppgjer for helsesektoren. Det er eit hovudoppgjer for alle, slår Nord fast.

Ho meiner heile laga av yrkesgrupper må få eit lønnsløft i det kommande hovudoppgjeret, frå assistenten til fagarbeidaren og sjukepleiaren med høgare utdanning.

– Lønnsoppgjeret skal ikkje premiere enkelte yrkesgrupper, men er ei fordeling av økonomisk vekst frå det felles arbeidet til alle i heile landet. Ingen yrke blir gode åleine, alle er avhengige av kvarandre innsats, seier Nord.

Førebudd på konflikt

Nord seier ho deler bekymringa Sjukepleiarforbundet har for at offentleg sektor hamnar bakpå i lønnsoppgjera, men meiner det jamnar seg ut med privat sektor på sikt. Ho minner om at høgare utdanningsgrupper fekk eit solid løft i 2019.

Leiaren av Fagforbundet avviser kontant at frontfaget er til hinder for likelønn.

– Denne modellen har tent alle godt, og då meiner eg alle. Viss ein skal bort frå han, blir det alles kamp mot alle. Får nokon meir, må andre få mindre, åtvarar Nord.

– Kva konsekvensar har det for neste års hovudoppgjer at de er usamde om frontfagmodellen?

– Det kan bety både mekling og konflikt. Det førebur vi oss for. Det viktige for oss i alle lønnsoppgjer er å sikre kjøpekrafta for alle. Det å ha strekk i laget bidreg til konflikt, seier Nord.

