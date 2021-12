Akershus slottskyrkje vil ha nytt orgel til 5 millionar kroner

innenriks

Bakgrunnen for ønsket om nytt orgel er at det nesten 60 år gamle orgelet som står der no, har eit «magert klangfundament» og eignar seg berre til eit «begrensa repertoar», står det i kunngjeringa om nytt orgel, skriv Forsvarets forum.

No samarbeider Forsvarsbygg, Forsvarets representantar, garnisonspresten og organisten til slottskyrkja for å finne leverandørar som kan byggje eit nytt orgel for slottskyrkja på Akershus festning i Oslo – for å bøte på den dårlege klangen.

Ramma for prosjektet som skal dekkje bygging og dessutan transport av nytt orgel, er 5 millionar kroner.

(©NPK)