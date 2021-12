Elevar og lærarar i Sandnes blir bedne koronateste seg før skulestart

innenriks

Alle elevar og tilsette i barnehagar, barneskular og ungdomsskular i Sandnes kommune blir oppmodne til å teste seg før juleferien er over, skriv Sandnesposten.

– Alle vil snart få beskjed om kvar dei kan hente testutstyr. Vi har tru på at ei slik testing vil ha førebyggjande effekt, seier ordførar Stanley Wirak (Ap) til avisa.

Tiltaket er ifølgje Wirak frivillig, men kommunen ser svært gjerne at alle følgjer råda.

Bakgrunnen for avgjerda er at omikron utgjer 30 prosent av koronatilfella i kommunen.

– Det ser ikkje ut til at omikron slår like hardt som dei andre variantane, men vi ventar og førebur oss no på at sjukefråværet vil stige, også basert på karantenereglane, seier Wirak.

