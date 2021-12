FHI: Omikron dominerer i Oslo og Viken

innenriks

– Dette er i tråd med det vi har venta. Heilt sidan vi fekk vite om denne virusvarianten, har vi, som resten av verda, venta ei rask utbreiing, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Det første tilfellet av omikron vart påvist i Noreg 1. desember 2021. Måndag var det påvist i alt 7.521 tilfelle.

Dobla seg

Sidan 22. desember, då FHI publiserte den siste vekerapporten sin, har delen omikrontilfeller dobla seg i Oslo og auka frå litt over 25 til over 50 prosent.

– Omikronvarianten vil sannsynlegvis gi ei ny bølgje i epidemien frå januar. Storleiken på denne bølgja er usikker, ho kan bli svært stor, seier Stoltenberg.

Kor stor bølgja blir, vil avhenge av eigenskapar ved varianten, utbreiing og effekt av vaksinasjon, effekten av smitteverntiltak og av åtferda i befolkninga, påpeikar ho.

– Det vi no særleg følgjer med på, er kor alvorleg sjukdom omikronvarianten gir blant vaksinerte. Det har komme oppmuntrande signal frå Storbritannia, men vi synest det er for tidleg å konkludere med at omikronvarianten gir mykje mildare sjukdom, seier FHI-direktøren.

– Sjølv om varianten skulle gi mildare sjukdom, kan ei stor smittebølgje likevel gi mange innleggingar, påpeikar ho.

For tidleg å trappe ned tiltak

FHI reknar med at omikronvarianten ville vere dominerande i Noreg i løpet av få veker.

Tiltaka som regjeringa sette i verk for snart to veker sidan, skal no vurderast. Men det er for tidleg å løyse opp, meiner Stoltenberg.

– Vi meiner at tiltaka inntil vidare bør halde fram og eventuelt blir justerte slik at ei venta epidemibølgje forårsaka av omikronvarianten blir flata ut, og at ein unngår ei stor sjukdomsbyrde og overbelastning av helsetenesta. Vi ønskjer ikkje tiltak lenger enn nødvendig og vurderer derfor fortløpande situasjonen, men no er det for tidleg å trappe ned, seier ho.

Fleire innleggingar

Dei siste dagane har det vore ein bratt auke i talet på innlagde koronapasientar. Måndag var 328 pasientar innlagde på sjukehus, 21 fleire enn søndag. Søndag var det 307 innlagde, 24 fleire enn dagen før.

85 av dei 328 er så sjuke at dei treng respiratorbehandling.

