Grenseovergangar skal skiltast på samisk og kvensk

innenriks

Skiltinga er mogleg etter at Stortinget i mai 2021 vedtok offisielle samiske og kvenske namn for Noreg, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Det er førebels uklart når dei nye skilta vil vere å sjå langs vegen.

– No er regelverket rydda opp i, og det er klart for å bestille og montere dei nye skilta. Eg går ut frå at det vil gjerast i løpet av kort tid, seier pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vilje.

På grenseovergangar frå og med fylkesveg 218 og nordover skal følgjande namn brukast:

* I Troms og Finnmark fylke skal det skiltast på kvensk (Norja) og nordsamisk (Norga)

* På E10 Bjørnfjell skal det skiltast på nordsamisk (Norga).

* På riksveg 77 Junkerdalen skal det skiltast på lulesamisk (Vuodna).

* Frå og med E12 (Umbukta) og til og med fylkesveg 218 (Lillebo, Engerdalen) skal det skiltast på sørsamisk (Nöörje).

Elles i landet skal bokmål og nynorsk brukast.

(©NPK)