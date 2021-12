Hyttekommune vil ha tydeleg beskjed frå regjeringa

innenriks

– Det hadde hjelpt oss. Vi synest ikkje folk har fått god nok informasjon. Inntrykket er at folk er flinke til å følgje reglane, viss dei berre blir kjende med dei, seier kommuneoverlege Camilla Underland til Hallingdølen.

Dette har vore eit tilbakevendande tema i fleire hyttekommunar tidlegare. I februar i år sa helsedirektør Bjørn Guldvog at folk måtte reise heim viss dei vart sjuke.

Men den bodskapen har ikkje komme fram like tydeleg denne vinteren, sjølv om FHI har skrive at det same i sine råd for julefeiringa.

– I fjor presiserte Guldvog bodskapen på ein pressekonferanse, den bodskapen gjeld framleis, men informasjon er ferskvare. No er det ny sesong og då må bodskapen bli gjenteken, seier Underland.

