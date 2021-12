Innfører lågare toll på storfekjøtt etter dataangrepet mot Nortura

innenriks

Det er Nortura sjølv som har bede Landbruksdirektoratet om å ta dette grepet, skriv Nationen.

Ifølgje Nortura jobbar ekspertar på spreng for å få i gang slakt og produksjon, som vart stoppa av dataangrepet førre veke. I mellomtida har styresmaktene innvilga opning for import av storfe og svin for å sikre alternativ til norsk kjøtt dersom det skulle bli behov.

Også tollen på svin blir sett ned frå og med tysdag, men den avgjerda vart teken før dataangrepet.

Seksjonssjef for import Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet legg til grunn at det har vore nedsett toll på både storfe og svin store delar av 2021.

– Det er ingen grunn til å tru at det blir veldig mykje meir import no på bakgrunn av denne tollnedsettelsen, seier Tjentland.

Nedsettelsen gjeld førebels for veke 52 og veke 1.

(©NPK)