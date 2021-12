Kjerkols nyttårsdraum: Fleire sjukepleiarar

innenriks

Starten på Kjerkols helseministergjerning har vore alt anna enn lett. Etter å ha retta ein sint peikefinger mot forgjengaren Bent Høie (H) i årevis, er det no hennar tur til å stå ved roret.

– Vi har ei helseteneste som er verdas beste. Men alt er ikkje godt nok, seier Kjerkol.

For det manglar fastlegar. Terskelen for å få psykisk helsehjelp er altfor høg. Men det er mangelen på sjukepleiarar som riv mest. Den har pandemien retta eit grelt søkjelys mot.

– Vi har eit helsevesen som nesten kneler når vi bikkar 300 koronapasientar. Det er jo litt absurd?

– Ja, men dette gjeld jo berre delvis dei innlagde covid-pasientane. Det er eit meir heilskapleg bilete her. Vår bekymring er først og fremst kommunehelsetenesta og evna til å gi forsvarleg helsehjelp.

Grelt søkjelys

Det gjer inntrykk når intensivsjukepleiarar er så slitne at dei græt på TV, medgir helseministeren.

– Dessverre har vi ikkje ein reservebenk som kan steppe inn. No ser vi på alt som kan avlaste sjukepleiarane i den akutte situasjonen vi er i, seier Kjerkol.

På lengre sikt er det å utdanne, rekruttere og behalde fagfolk ein hovudprioritet for regjeringa, slår ho fast.

– Behovet kjem jo veldig klart fram i det vi står i no, med pandemien og ei helseteneste som er på strekk.

Ingen løfte om løft

Samtidig seier sju av ti sjukepleiarar at dei vurderer å forlate yrket på grunn av høg belastning og ikkje minst låg lønn.

I hovudoppgjeret til våren blir sjukepleiarløna endå ein gong tema. Til NTB søndag kom NSF-leiar Lill Sverresdatter Larsen med krav om eit realt lønnsløft på minst 100.000 kroner til intensivsjukepleiarar.

Det kravet feiar Kjerkol førebels av bordet.

– Det er partane i arbeidslivet som forhandlar om lønn. Det har ikkje eg tenkt å endre på, slår ho fast.

Likevel sender ho eit aldri så lite signal.

– Det er mitt og ansvaret til regjeringa å sørgje for at sektoren er finansiert på ein sånn måte at partane kan forhandle om eit lønnsoppgjer som dei kan leve med, seier ho.

Etterspurt

– Skulle du ønskje du kunne gi sjukepleiarane eit lønnsløft i julegåve?

– Ein har jo gitt denne typen lønnsauke før, medgir helseministeren og viser til lærarløftet på byrjinga av 2000-talet, då dåverande utdanningsminister Trond Giske greip inn og sikra lærarane ein solid lønnsauke.

– Eg trur partane er veldig klar over kva situasjon sjukepleiarane står i etter to år med pandemi, og at dei ser behovet for at vi greier å rekruttere godt framover, og ikkje minst at vi greier å behalde dei vi har. Vi ser jo at sjukepleiarar er etterspurde i andre bransjar.

Kjerkol har òg sett ned ein kommisjon som skal vurdere behovet for helsepersonell og kompetanse fram mot 2040. For behovet vil auke. Det vil bli fleire eldre og fleire sjuke.

Like før jul sleppte Kjerkol og kunnskapsminister Ola Borten Moe (Sp) «gladnyheita» om 500 ekstra studieplassar for sjukepleiarar.

Opnar pengesekken

Men dette er berre ein drope i havet, meiner kritikarar. For i heile Kommune-Noreg er sjukepleiarar mangelvare. Rundt ni av ti kommunar slit med å få tak i nok folk, ifølgje Fagbladet.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) seier det i dag manglar om lag 7.000 sjukepleiarar.

Regjeringas svar er å opne pengesekken.

– Vi må finansiere dette betre, slår Kjerkol fast.

Ho lovar òg å byggje ut intensivkapasiteten. Der meiner ho Høie gjorde ein dårleg jobb.

– Den har stått på staden kvil altfor lenge, seier ho dunkar fingeren hardt i bordet. Fleire gonger.

– Og så må vi forbetre fastlegeordninga. Den knakar i samanføyingane, seier ho.

