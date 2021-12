Polske arbeidarar droppar Noreg

innenriks

– Det går betre i mange andre land om dagen. Då vel mange frå Aust-Europa arbeid i heimlandet i staden for langt borte i Noreg, seier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, til NRK.

Han fryktar at det at utanlandske arbeidarar vel å jobbe i sine eigne heimland, mellom anna kan gå ut over bygging av offentlege bygg som skular og sjukehus i åra som kjem.

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen stadfestar Leegaards oppfatning og seier at industrien er førebudd på å måtte betale meir for arbeidskrafta i åra som kjem.

Fafo-forskar Jon Erik Følvik meiner at det som skjer no, er bra for arbeidstakarane.

– Eg trur vi går inn i ein fase der det er seljars marknad på arbeidsmarknaden i Europa. Det er bra, for vi har hatt ein periode der arbeidskraft har vorte falboden til ekstremt låge kostnader under ekstremt dårlege vilkår. Så det er på høg tid at arbeidstakars stilling blir styrkt, seier Følvik.

(©NPK)