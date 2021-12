Regjeringa varslar stortingsmelding om dyrevelferd

innenriks

– I arbeidet med meldinga vil vi sjå nærare på utviklinga i norsk husdyrproduksjon og på all kunnskapen vi no har om dyrevelferd. Vi vil vurdere om det er nødvendig å gjere endringar for å sikre eit betre regelverk, seier Borch i ei pressemelding.

Alle dyreartar, også kjæledyr og fiskeoppdrett, vil bli dekket i meldinga.

Det er 20 år sidan dyrevelferd sist vart vurdert. Sidan den førre stortingsmeldinga om temaet har det komme mykje ny kunnskap om behovet til dyra, den naturlege åtferda deira og om korleis stress og ytre påverknader endrar åtferd og veremåte.

Dei to departementa skal samarbeide med andre relevante departement med sikte på å leggje fram ei melding for Stortinget i 2024.

