Det melder straumbørsen Nord Pool på nettsidene sine.

Snittprisen på tysdag per kWh er 0,33 kroner lågare enn han var måndag og 1,28 kroner høgare enn same dag for eit år sidan.

Maksprisen tysdag på 1,55 kroner per kWh er den høgaste i landet og er mellom klokka 18 og 19.

Det er 0,55 kroner mindre enn måndag og 1,31 kroner meir enn same dag året før.

Minsteprisen blir på 1,34 kroner per kWh og er mellom klokka 5 og 6 på natta.

