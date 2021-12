Skarpskyttarrifla til politiet fyrte seg sjølv av for tredje gong

innenriks

Den siste hendinga skjedde under skytetrening på Politihøgskolen 24. november i år, skriv Politiforum. Då gjekk skarpskyttarrifla av typen Steyr SSG 08-A1 av utan at skyttaren hadde vore borti avtrekkjaren. Ifølgje magasinet var det eit løsskot som gjekk av.

Hendinga førte til at Politidirektoratet same dag nedla forbod mot å bruke alle riflene politiet har av denne typen.

Politiforum har tidlegare skrive om to andre hendingar i 2016 og 2019 der riflar av same type har gått av utan at skyttaren har trekt av.

Seksjonsleiar Dag Willy Minsås i Politiets fellestenester (PFT) seier at det ikkje er nokon direkte samanheng mellom dei tre hendingane, sjølv om det for brukarane kan opplevast som same feil. Dei jobbar no med å kartleggje hendingsgangen, årsak og løysing.

Minsås meiner det ikkje er rett å seie at rifla har «gått av» av seg sjølv.

– Dei tre hendingane har oppstått ved at nokon har handtert rifla, seier han.

Alle politidistrikta og Politihøgskolen har no levert inn skarpskyttarriflene til kontroll hos leverandøren av våpenvedlikehald. Etter kvart som riflene blir godkjende og returnerte, blir bruksforbodet oppheva for den enkelte rifla.

