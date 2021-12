Vi kjøpte mindre mat og meir møblar og elektronikk i november

innenriks

Omsetninga i butikkar gjekk opp med 0,9 prosent frå oktober til november i år. Særleg auka salet av møblar og elektronikk.

Ifølgje rådgivar Marie Skjeldås i SSB kan noko av auken i november, spesielt for elektronikk, kome av ei vriding av den tradisjonelle julehandelen frå desember til november og store handledagar som Black Friday.

Trenden med å spreie handledagen Black Friday utover ei veke held også fram i 2021, ifølgje SSB.

For fjerde månad på rad går salet av daglegvarer ned. Likevel handlar vi framleis meir daglegvarer no enn før pandemien. I november 2021 omsette daglegvarebutikkane for 3,7 prosent meir enn november i fjor.

Pandemien har framleis stor effekt på kva og kvar nordmenn handlar. Vi handlar mindre tenester og meir varer, og vi handlar meir i Noreg på grunn av nedgang i grensehandel og mindre reising.

