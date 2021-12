153 smitta i Bergen – framleis bekymring

innenriks

– Det har no vore ein reduksjon i gjennomsnittleg smittetal på 46 prosent dei siste sju dagane. Smittetrenden er fallande i Bergen over tid, men vi er likevel framleis bekymra for at vi kan få ein auke i talet på smitta etter feiringa av julehøgtida med besøk, sosialt samvær og reiser, seier smittevernoverlege Marit Voltersvik til nettsidene til kommunen.

Ho understrekar at dei følgjer smittesituasjonen nøye og oppmodar alle til å følgje smittevernreglane og til å ta ein hurtigtest ved mistanke om smitte.

1.705 personar testa seg måndag. Dei 153 nye smitta fordeler seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5), 16 (6-12), 10 (13-19), 37 (20-29), 30 (30-39), 23 (40-49), 8 (50-59), 12 (60-69), 6 (70-79), 2 (over 80).

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 140 koronatilfelle per dag. For ei veke sidan var tilsvarande tal 261. Sidan starten av pandemien er det registrert 21.037 smitta i kommunen.

