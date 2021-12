Assistent tiltalt for å ha skadd kvinne (100) på sjukeheim

innenriks

Det er Sør-aust politidistrikt som har teke ut tiltale mot assistenten, som seinare vart oppsagd. Tiltalen går ut på brot på straffelova paragraf 273 om kroppsskade.

Hendinga skal ha funne stad i oktober i fjor. Assistenten skal då ha drege den 100 år gamle kvinna ut av senga, noko som førte til at ho brekte armen og fekk blødingar og hevelsar i ansiktet.

Politiinspektør Magnar Pedersen i Sør-aust politidistrikt seier til VG at etterforskinga har teke lang tid, mellom anna fordi det er henta inn sakkunnige som har vurdert skadane til 100-åringen.

– Vi er overtydde om at kvinna har vorte utsett for dette og vil føre bevis for det. Så skal alle forklaringar fram – frå tiltalte og vitne, og det skal leggjast fram tekniske bevis. Så får vi sjå kva retten kjem fram til, seier Pedersen.

(©NPK)