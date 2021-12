Barneombodet sterkt kritisk til raudt nivå på vidaregåande

innenriks

– Det skal vere faglege råd, ikkje frykt som styrer tiltaka. Å leggje på litt ekstra når det gjeld tiltak for å vere på den sikre sida, er uforsvarleg etter to år med pandemi, seier Engh.

Ho ber regjeringa snu og setje vidaregåande skular på gult nivå frå 3. januar. Barneombodet påpeikar at ungdommane allereie har bore ei stor byrde gjennom pandemien.

– Dette er særleg alvorleg no som regjeringa har kunnskap om kva for alvorlege konsekvensar det har å avgrense det fysiske nærværet til elevane på skulen, seier barneombodet.

Grip inn i rettar

Måndag valde regjeringa å setje faglege råd frå både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og Utdanningsdirektoratet til side og vidareføre raudt smittevernnivå i den vidaregåande skulen.

Raudt nivå på vidaregåande betyr framleis nærvær og undervisning, men krav til få nærkontaktar og avstand for dei eldste elevane. I tillegg inneber det ein del digital undervisning.

– At dei blir haldne på raudt nivå over heile landet, er uforsvarleg sidan det er i strid med alle dei faglege råda. Tiltaket inneber mykje heimeskule og lite sosial kontakt for mange ungdommar, seier Engh.

Barneombodet minner om at det politiske handlingsrommet er avgrensa når det blir innført tiltak som grip inn i viktige rettar som er av same rang som Grunnlova.

– Regjeringa bør raskt vurdere om det er behov for nasjonale tiltak i skulen, eller om dette er noko som kan gjerast lokalt ved behov. Generelt må dei vurdere tiltaka dei innfører overfor barn, minst kvar 14. dag sidan tiltaka overfor barn må vare så kort tid som mogleg, seier ho.

Tydelege råd

I dei faglege råda sine påpeikar FHI at smitten i vidaregåande har vore vedvarande låg. I tillegg er denne gruppa nyleg vaksinert med andre dose, og det er sannsynleg at dette bidreg til ein smittereduserande effekt, også mot omikron, blir det fastslått.

Det er derfor ikkje grunnlag for raudt tiltaksnivå nasjonalt, konkluderer FHI.

Utdanningsdirektoratet går i sine vurderingar endå lenger og skriv at raudt nivå i vidaregåande skule må avviklast så snart som mogleg.

Utdanningsdirektoratets vurdering er at raudt nivå i vidaregåande ikkje er forholdsmessig slik smittesituasjonen er i dag.

Raudt nasjonalt nivå i vidaregåande skole/skule kan ikkje oppretthaldast, skriv direktoratet.

Forsvarar raudt nivå

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet forklarte måndag avgjerda med at erfaring frå tidlegare i pandemien viser at gult nivå ikkje fungerer så godt på vidaregåande skular.

Det same blir trekt fram av statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet.

– Vi er opptekne av å lytte til dei som jobbar i skulen. Den klare tilbakemeldinga vi har fått frå fylkeskommunar og vidaregåande skular, er at gult nivå ikkje fungerer i vidaregåande opplæring, seier Hølleland i ein skriftleg uttale til NTB.

– I vidaregåande opplæring blir blanda elevar på tvers i mange ulike fag og klassar i løpet av ein skuledag, og gult nivå er dermed i realiteten ikkje er eit alternativ for oss no.

Statssekretæren legg til at regjeringa ville unngå å setje eit nytt tiltaksnivå midt i ferien.

– Det krev store ressursar å planleggje for gult nivå i vidaregåande opplæring, og det kan i verste fall føre til at skulane ikkje får opna første skuledag etter juleferien, seier Hølleland.

Det nasjonale tiltaksnivået vil bli vurdert på nytt i veke to.

