Brenna forsvarer karanteneunntaket for lærarar

– Eg har forståing for kritikken, men eg er oppteken av å ta nødvendige grep for å halde barnehagar og skular mest mogleg opne. Det er avgjerande for barn og unges læring og kvardag, men også for foreldre, samfunn og arbeidsliv, seier Brenna til NRK.

Måndag opplyste regjeringa om at det blir innført unntak for smittekarantene i arbeidstida for tilsette i skular og barnehagar. Dei må derimot vere i karantene på fritida, og avgjerda har hausta kritikk frå fleire hald – men Brenna står fast på at tiltaket er nødvendig.

– Derfor gjer vi unntak for lærarar med to vaksinedosar frå smittekarantene i arbeidstida. Samtidig prioriterer vi i motsetning til den førre regjeringa lærarar i vaksinasjonen. Det betyr at lærarane og andre tilsette i barnehagar og skular raskt vil få oppfriskingsdosen. Har ein teke oppfriskingsdosen, er ein halde unna smittekarantene, seier ho.

