Dei raudgrøne vil ha Støre på banen i Fosen-saka

SVs Lars Haltbrekken har bede statsministeren komme til Stortinget for å informere om konsekvensen av dommen i Fosen-saka frå Høgsterett, men ifølgje Klassekampen vil ikkje Støre svare eller stille opp sjølv.

Støre bad olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) om å svare på eit skriftleg spørsmål frå Haltbrekken, men det er ikkje godt nok for verken SV, Raudt, Venstre eller MDG.

– Det er mange som fryktar at regjeringa prøver å omgå høgsterettsdommen på ein eller annan finurleg måte. Derfor vil eg ha eit klart svar frå statsministeren om at dette ikkje er tilfelle, seier Haltbrekken.

Også Venstres Ola Elvestuen er samd i at det er Støres ansvar, medan Rauand Ismail (MDG) ikkje ser nokon grunn til at ikkje Støre kan svare. Raudts Sofie Marhaug meiner at svara frå Mjøs Persen ikkje er gode nok, og støttar òg at Støre må på banen.

