Etterlatne etter AstraZeneca-dødsfall opprørt over manglande orsaking

– Ingen frå det offisielle Noreg har teke kontakt med Aud eller meg for å beklage eller seie at dei er lei seg for det som skjedde med jenta vår. Det gjer meg veldig opprørt. Eg blir så sint at eg ikkje klarer å sørgje, sa faren Kåre Olav Finstad til Østlendingen laurdag.

– Det sit igjen fire øydelagde familiar rundt dei fire som døydde etter bruk av AstraZeneca-vaksinen i Noreg, og då er det å beklage at det skjedde det minste dei kunne gjere, sa han.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriv i ein e-post til NTB at det har kosta å kjempe mot pandemien. For somme har prisen vore ekstra høg, seier ho.

– Då vaksinane vart godkjende og tekne i bruk, var det den beste vurderinga til helsestyresmaktene at nytta var klart større enn risikoen. Samtidig var vi opne om at det kunne oppstå sjeldne, men alvorlege biverknader, seier Kjerkol.

Noreg stansa bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter tilfelle av sjeldan, men alvorleg blodpropp med få blodplater og blødingar hos enkelte vaksinerte. Fire personar døydde.

– Det er med stor sorg vi må erkjenne at vaksinane som har betydd så mykje for å handtere pandemien, for enkelte har teke frå familiar ein dei er glad i. Eg vil derfor nytte høvet til å uttrykkje mi djupaste medkjensle med dei som er ramma og dei pårørande, seier Kjerkol.

I alt fekk 133.870 personar AstraZeneca-vaksinen i Noreg. Han vart i hovudsak gitt til helsearbeidarar.

Vaksinen vart formelt teke ut av det norske vaksineprogrammet 12. mai.

