Fagforbundet krev like karantenereglar for alle

innenriks

– Vi har fått svært sterke reaksjonar på dei nye smittevernreglane i regjeringa frå medlemmene våre i barnehage, SFO og skule, seier leiar Mette Nord i Fagforbundet.

– Dei tilsette i barnehagar og skular bør ha dei same karantenereglane som befolkninga elles, slår ho fast.

Fagforbundet har om lag 50.000 medlemmer som jobbar i barnehage, SFO og skule.

Forbundet reagerer òg på at regjeringa innfører nye reglar utan å ha drøfta dette med organisasjonane til dei tilsette i barnehagar, SFO og skule.

– Vi meiner innføringa av nye reglar må utsetjast til etter at dei har vore drøfta med partane i arbeidslivet, seier Nord.

Dei nye reglane gir tilsette i skular, SFO og barnehagar unntak frå smittekarantene i arbeidstida. Tilsette som har vore i nærkontakt med ein smitta, kan gå på jobb, men må vere i karantene i fritida.

– Medlemmene våre i oppvekstsektoren er bekymra for at dei blir sterkt utsett for smittefare, og dei er redde for at dei sjølv skal bli smitta og risikere å smitte eigen familie, seier Nord.

Nord er òg medlem av sentralstyret i Arbeidarpartiet, som styre både Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

(©NPK)