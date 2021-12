Fyrar for å spare pengar: Tydeleg auke i brannutrykkingar

innenriks

Tal frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) viser at det har vore ein kraftig auke i talet brannar knytt til vedovn, peis eller skorsteinar i desember, opplyser forsikringsselskapet If i ei pressemelding.

I desember har brannvesen over heile landet hatt 214 utrykkingar relaterte til skorsteinsbrann. I same periode i fjor var talet 137.

– Denne vinteren er spesiell fordi straumen er så dyr. Mange fyrar derfor med ved for å spare pengar, seier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

(©NPK)