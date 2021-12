Norske miljøvernarar takkar nei til russisk-norsk miljøpris

innenriks

Ved nærare undersøkingar oppdaga nemleg miljøvernarane moglege koplingar til russisk propaganda og statlege medium, skriv VG.

Både sametingspresident Silje Karine Muotka og leiar i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woje, fekk tidlegare denne månaden ein e-post frå Russland der dei fekk beskjed om at dei ville bli tildelte ein av årets Oddekalv-prisar.

Men etter å ha undersøkt prisen og prisutdelarane nærare, valde begge å takke nei til prisen.

Ei av årsakene er den russiske opphavsmannen til prisen, Timofey Surovtsev. Han står bak det russiske Pomor Environmental Center, og driv Barents News Agency.

– Dette framstår som folk med tette band til russiske styresmakter. Den russiske hovudpersonen har uttalt seg mykje om at det blir teikna eit negativt bilete av Russland i Noreg, og at Russland må gjere meir for å slå tilbake mot norsk propaganda, seier Woje

Ruben Oddekalv, som er Kurt Oddekalvs son, har overteke som leiar av Noregs Miljøvernforbund, som faren hans grunnla på 90-talet.

Han seier at prisen er eit russisk initiativ, men familien har godkjent at dei bruker Oddekalvs namn. Han avviser blankt at dei russiske kontaktane hans utnyttar namnet til faren i propaganda.

