Undersøking: Fysisk forfall blant nordmenn under pandemien

– Vi avsluttar året 2021 i ganske dårleg fysisk form, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Ho viser til ferske tal frå Norsk koronamonitor som gjennom pandemien har spurt til saman 72.000 nordmenn om korleis den fysiske forma har vorte etter koronautbrotet, som for alvor starta i mars 2020.

I desember 2021 seier éin av tre nordmenn at dei har fått dårlegare fysisk form etter koronautbrotet (36 prosent), medan 13 prosent har fått betre form. Annankvar nordmann seier at forma er uendra (52 prosent).

6 prosentpoeng fleire seier at dei er i dårlegare form no samanlikna med desember i fjor.

Seks av ti respondentar (61 prosent) seier at dei har trena innandørs eller utandørs den siste veka.

– Dette er ein nedgang på heile 9 prosentpoeng frå november og er klart lågaste nivået målt under heile pandemien, skriv Opinion i ei pressemelding.

I desember seier éin av ti nordmenn at dei et sunnare mat no samanlikna med før koronautbrotet (11 prosent). Dobbelt så mange (21 prosent) et mindre sunt, medan fleirtalet seier at matvanane er uendra (68 prosent).

Andelen som et mindre sunn mat, er 6 prosentpoeng høgare enn på same tid i fjor.

– Ein langvarig pandemi, innstramming i treningstilbod og julemat på toppen, tilseier at kanskje meir trening og sunnare livsstil bør vere eit allment nyttårsforsett, meiner Clausen.

