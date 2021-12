Færre koronasmitta og innlagde dempar ikkje FHIs bekymring

innenriks

Talet på registrerte smittetilfelle av korona fall med heile 27 prosent førre veke, viser den siste vekerapporten frå FHI. I veke 51 vart det meldt om 22.593 tilfelle av covid-19, mot 31.074 tilfelle veka før.

– Nedgangen i talet på melde tilfelle kan komme av både redusert testing i jula, nye nasjonale tiltak frå 15. desember og åtferdsendringar i befolkninga. Nedgangen i innleggingar blir påverka i mindre grad av juleferien. Det er stor uvisse om utviklinga for både covid-19-epidemien og influensa dei kommande vekene, heiter det i FHIs vurdering av situasjonen.

Men mykje tyder på at smittetrenden akkurat no er fallande. Ifølgje FHIs modell er reproduksjonstalet (R-talet) no under 1, det vil seie at ein smitta person i gjennomsnitt smittar færre enn éin annan.

Omikron spreier seg

Samtidig blir omikronvarianten stadig meir vanleg. Tilbake i veke 49 var det 6 prosent av dei testa som hadde denne varianten. I veke 50 var det 16 prosent og førre veke var delen 36 prosent. Spreiinga av den nye varianten er størst i Oslo og Viken.

– Sidan omikronvarianten har større spreiingsevne enn deltavarianten, vil epidemien bli vanskelegare å halde under kontroll. Dersom omikronvarianten gir omtrent like alvorleg sjukdom, vil belastninga på helsetenesta auke betydeleg, skriv FHI.

Dei oppmodar kommunar og sjukehus til å bruke dei neste vekene på å vaksinere flest mogleg og førebu seg på stort sjukefråvær og fleire pasientar.

Det er førebels registrert 43 covid-19-relaterte dødsfall førre veke, noko som er åtte færre enn veka før. Talet kan bli justert opp. Medianalderen var 83 år.

Auke i yngre innlagde

Den siste veka gjekk likevel talet på innleggingar ned. Det er rapportert om 192 nye pasientar innlagde på sjukehus med covid-19 som hovudårsak i veke 51, mot 254 veka før. FHI ventar at talet frå førre veke vil bli noko oppjustert.

I alle aldersgrupper går talet på innlagde ned, men ikkje for dei mellom 18 og 29 år. 14 nye pasientar i denne aldersgruppa vart lagd inn i førre veke, mot 7 veka før.

Dei uvaksinerte utgjer ein stadig større del av dei som må få behandling på sjukehus. 59 prosent av dei som vart lagt inn førre veke, og som ein kjenner vaksinestatusen til, var uvaksinerte. 38 prosent var fullvaksinerte, det vil seie at dei har fått to dosar eller fleire.

Fullvaksinerte som treng sjukehusbehandling, er eldre og har andre risikofaktorar som gjer at dei lettare blir alvorleg sjuke av viruset, påpeikar FHI.

Ved sida av å sørgje for å vaksinere flest mogleg, må kommunane bidra til å få folk til å halde seg heime og teste seg om dei har symptom. Dei må òg sørgje for god tilgang på heimetestar, oppmodar FHI.

