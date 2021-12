Kjerkol bretta opp ermet – fekk oppfriskingsdosen i Stjørdal

innenriks

Dermed har helse- og omsorgsministeren gjort som over 1,4 millionar andre nordmenn: ho har teke boosterdosen med koronavaksinen.

Så langt har over 4,2 millionar nordmenn fått første dose av koronavaksinen, medan 3.9 millionar har fått andre dose.

– Eg brettar opp ermet i dag og oppmodar andre til å gjere det same. Det er veldig viktig at vi stiller opp no slik at kommunane får sett alle vaksinedosane sine, seier Kjerkol til NTB.

Ho held fast på at målet er at alle over 45 skal få tilbod om ein oppfriskingsdose innan utløpet av veke 2, og at alle over 18 år får tilbodet innan utgangen av februar.

– Kommunane har fleksibilitet i vaksinasjonen, så mange vil no få tilbod raskt, eller kan møte opp på drop-in-tilbod.

Ifølgje FHI har 27,7 prosent av befolkninga over 18 år no fått tredje dose, medan høvesvis 79,4 og 72,6 prosent av befolkninga har fått dose ein og to. For befolkninga over 18 år for dose ein og to er delen høvesvis 92,5 og 89 prosent.

Dei første koronavaksinane i Noreg vart sette 27. desember i fjor. I Noreg er det vaksinane til Pfizer og Moderna som blir nytta, men ein kan òg søkje om å få Janssen-vaksinen. Noreg valde å stanse all bruk av AstraZeneca-vaksinen i mars.

