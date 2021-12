Kuttar i sjukehusbudsjett trass pandemi

innenriks

Kutta gjer at tillitsvalde på sjukehuset er svært bekymra for konsekvensane for pasientar og tilsette, skriv Drammens Tidende.

– Vi føretakstillitsvalde er sterkt bekymra for kosekvensane av årets budsjett. Dersom Vestre Viken midt i ein pågåande pandemi ikkje får covid-midlar, er det risiko for at vi ikkje kan tilby alle pasientane nødvendig behandling, skriv dei tillitsvalde til styret.

Budsjett for 2022 legg opp til normal drift og tek ikkje høgd for ein ny pandemitopp. Dette i samsvar med instruks frå Helse sør-aust.

På styremøtet i Vestre Viken vart det òg vedteke å spare inn 70 millionar kroner ved mellom anna å utsetje planlagd oppgradering og vedlikehald.

Dei tillitsvalde meiner regjeringa er nøydd til å løyve ekstra pengar òg i 2022.

