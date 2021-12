Noreg har bestilt 41.000 dosar av Pfizers nye koronapille

innenriks

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

EUs legemiddelbyrå (EMA) godkjende tidlegare i desember Paxlovid-pilla til nødbruk på pasientar i høgrisikogrupper i EU-land som slit med stor smittespreiing. Noreg bestiller koronapilla gjennom EU på same måte som det blir bestilt vaksinar.

Pfizer har opplyst at ein studie stadfestar at Paxlovid-pilla til selskapet vernar mot alvorleg sjukdom. Pilla vil truleg òg fungere mot omikron, hevdar dei. Også USA har godkjent Paxlovid-pilla.

I tillegg har EMA gitt koronapilla Lagevrio frå legemiddelselskapet Merck nødgodkjenning, noko som betyr at kvart enkelt EU-land sjølv kan vedta om det skal takast i bruk før det blir formelt godkjent.

Fleire medisinar mot korona

I november tilrådde Folkehelseinstituttet (FHI) innkjøp av legemiddel mot korona. FHI-overlege Preben Aavitsland opplyste då til VG at det dreidde seg nettopp om Paxlovid frå Pfizer og Lagevrio frå Merck.

– Dersom eldre blir smitta, kan dei ved hjelp av desse legemidla redusere risikoen sin for alvorleg sjukdomsforløp. Desse midlane vil høgst sannsynleg verke òg på omikronvarianten, sa han.

I ei risikovurdering skreiv FHI at pressemeldingar frå Pfizer og Merck indikerer at legemidla kan minske risikoen for innlegging med opptil 90 prosent hos uvaksinerte risikopasientar som startar behandlinga tidleg i sjukdomsforløpet.

Hamna på lager

Noreg har tidlegare inngått ein avtale med Merck om levering av 8.640 behandlingar av det koronapilla deira Lagevrio, ifølgje Helsedepartementet.

Men førre veke kunne NRK melde at pilla truleg ikkje vil bli teke i bruk. Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) opplyste måndag at koronapilla inntil vidare blir lagd på lager.

– Den førebelse vurderinga til Helsedirektoratet er at legemiddelet ikkje skal takast i bruk no. Vi får likevel stadig tilgang til ny dokumentasjon, sa ho i ein e-post til NTB.

