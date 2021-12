innenriks

Nortura melde sjølv angrepet, og Oslo-politiet stadfestar overfor Nationen at dei har starta etterforsking.

Angrepet førte til at internettilgangen til dei tilsette vart stengt, og det er varsla leveringsproblem til butikkane. Angrepet skjedde 21. desember.

– Saka er under etterforsking i Oslo politidistrikt, og vi jobbar med å innhente informasjon. Vi har per no ingen mistenkte i saka, men ser på ulike teoriar, skriv pressesjef Unni T. Grøndal i Oslo politidistrikt i ein e-post.

(©NPK)