PwC om Amedia-angrepet: NSM fekk rett

I slutten av november åtvara amerikanske FBI om at jula er ein periode der ein frykta fleire digitale angrep, mellom anna i form av utpressing og sabotasje. Dette gjaldt òg i Noreg. Før jul åtvara òg Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) norske selskap mot angrep i fridagane.

Like over midnatt natt til tysdag denne veka utnytta hackarar eit tryggingshol i Windows til å ramme Amedias serverar. Ein fersk cyberrapport frå PwC viser at hemmelege bedriftsdata stadig oftare hamnar på opne nettsider.

Eksplosjon

– Det har vore ein eksplosjon av bedriftsløyndommar som blir lagde ut på det opne nettet, seier Jan Henrik Schou Straumsheim, leiar av PwCs nettrusseloperasjonar.

Han fortel at utviklinga har gått frå å vere ein irritasjon til ein eksistensiell trussel og den største bekymringa til toppleiarane.

– Det blir stilt heilt nye krav til å vere robust og motstandsdyktigheit. Det er òg oftare tema i krise- og beredskapsøvingar. 3.000 gonger har datalekkasjar lagt ute på det opne nettet i år, seier Straumsheim.

I PwCs undersøking i 2021 har 119 norske IT-leiarar og tryggingsspesialistar svart på spørsmål om datatruslar. Nesten halvparten av dei spurde bedriftene har vorte svindla i år, og sju av ti har vorte freista svindla.

Meir bekymra

Samtidig seier seks av ti at dei er meir bekymra for cybertruslar i dag enn for eitt år sidan. Den største bekymringa er at kritiske system blir utilgjengelege over lengre tid, eller at fortruleg informasjon hamnar på avvegar. Amedia vart ramma av det første og fryktar det andre.

Samtidig svarer nesten 20 prosent at dei har opplevd utpressing i 2021: nokon har fått løysepengevirus, andre har fått truslar om datalekkasjar. Straumsheim meiner norske verksemder må tenkje på både tekniske sikringstiltak som multifaktorautentisering og gode internkontrollrutinar for utbetalingar.

– Politiet manglar ofte ressursar for å hjelpe til. Dei etterforskar ei sak når ho er meld og dei (kanskje) har ledige ressursar, men hjelp kan du ikkje rekne med.

