Amedia: Tek tid før alt er tilbake som før

innenriks

– Viss vi snakkar om å komme fullstendig tilbake til der vi var før angrepet, vil det ta tid. Vi tek opp systema fortløpande, sa konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten, på ein digital pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Delar av dei systema er oppe igjen. Vi prioriterer dei forretningskritiske systema våre, noko som er eit tidkrevjande arbeid. Vi må vere heilt sikre på at dei systema vi tek tilbake i produksjon, er fri for skadevare. No har vi etter alle solemerke på plass ei løysing som vil handtere papiravisene våre framover. Frå og med neste veke har vi godt håp om at produksjonen vil gå som normalt, meiner Nedregotten.

Håpar på trykk for alle aviser fredag

Det primære målet for Amedia etter dataangrepet har vore å få etablert ein fullverdig printproduksjon for papiravisene.

– Vi fekk ut 13 aviser i går, trykt og levert på dørmattene – i postkassene til abonnentane våre. Slik det ser ut no, har vi godt håp om at alle avisene kjem på gata i morgon, seier Nedregotten.

John Kvadsheim, konserndirektør med ansvar for trykk og distribusjon, opplyser at også aviser som vanlegvis ikkje kjem ut fredagar, men som ikkje har komme ut dei siste dagane, vil bli trykt. Det er snakk om mellom 65 og 70 aviser totalt.

Uvisse om personlege data

Det er framleis uvisst om dataangrepet har ført til at personlege data har komme på avvegar.

– Vi har enno ikkje ein situasjon der vi kan stadfeste eller avkrefte at data er på avvegar. Vi har ingen bevis på at data har forlate oss, men opererer som om det har gjort det, seier Nedregotten.

– Informasjon om dei tilsette er knytt til tilsettforholdet og handlar om ting som lønnsdata og så vidare. Det er informasjon vi har delt med Datatilsynet og har ein dialog med dei om og gir informasjon til våre tilsette om, seier Nedregotten på spørsmål frå NTB.

– Alvorleg samfunnsproblem

Dataangrepet vart politimeldt til Oslo politidistrikt tysdag.

– Å bli utsett for datakriminalitet i denne storleiken er ein hard prøvelse for alle tilsette. Slik kriminalitet er eit alvorleg samfunnsproblem, understrekar Nedregotten.

Han opplyser at dei no veit korleis hackarane kom seg inn i systema, men at dette er informasjon dei tek med politiet.

– Vi har dialog med Kripos og Nasjonalt tryggingsorgan. Dialogen med dei er god, seier Nedregotten.

Betaler ikkje løysepengar

Amedia vart ramma av det omfattande dataangrepet natt til tysdag. Det lammet systema til mediekonsernet, og onsdag kom det ikkje ut aviser. Torsdag klarte Amedia altså å få ut 13 aviser ved hjelp av ei teknisk nødløysing.

Hackarane som angreip Amedia, har lagt igjen eit krav om løysepengar. Selskapet har vedteke at dei ikkje vil betale.