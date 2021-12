Ap og Sp usamde om kablar til havvind

innenriks

Ap og Sp er usamde i tolkinga av eit heilt sentralt punkt om utanlandskablar i Hurdalsplattforma, skriv Dagens Næringsliv.

Ingen av dei vil «godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden», som det står i regjeringserklæringa. Men dei er usamde om kablar frå havvind, ein såkalla hybridkabel, kan reknast som eit mellomlandssamband.

Senterpartiets parlamentariske leiar, Marit Arnstad, er klar på at hybridkablar ikkje er unnateke.

– Hybridkablar, der havvind blir ein hub midt imellom to land, er i realiteten eit mellomlandssamband. Hurdalsplattforma seier at det ikkje skal byggjast slike i denne perioden. Og Hurdalsplattforma kategoriserer ikkje at det berre er direktekablar som ikkje skal byggjast. Den seier at mellomlandssamband i og for seg ikkje skal byggjast. Det må gjelde både for havvind og andre typar kablar, seier Arnstad.

Men både olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og klimaminister Espen Barth Eide (Ap) har tidlegare i haust uttalt at hybridkablar frå havvindanlegg ikkje blir omfatta av formuleringa i Hurdalsplattforma. Det står Mjøs Persen fast på.

– Vi har no bede NVE greie ut ulike alternativ om korleis ein kan innrette dette. Det er viktig for oss å få til ei storstilt havvind-satsing som omtalt i plattforma, seier ho.

(©NPK)