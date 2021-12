Barnevernsleiar tiltalt for vitnepåverknad

innenriks

Barnevernsleiaren er tiltalt etter paragrafen i straffelova 157, som har ei strafferamme på inntil seks års fengsel. Påtalemakta meiner fylkesnemnda er å vurdere som «rettsvesen».

Politiadvokat Erlend Hals Bakke beskriv saka som alvorleg.

– Påtalemakta ser alvorleg på dette. Straffutmålinga i denne saka vil eg komme tilbake til ut frå det som kjem fram under behandling av saka, seier politiadvokaten til Avisa Oslo.

Ifølgje tiltalen skal barnevernsleiaren ha sendt ein e-post i august der ho påpeika overfor den aktuelle tilsette at «det setter kommunen i et dårlig lys at du er uenig med barnevernet», og «jeg vil at du skal tenke litt på det fram til ditt vitne».

Den tilsette forklarte seg i Fylkesnemnda to dagar etter at e-posten vart send.

– Utsegnene var eigna til å påverke forklaringa til den tilsette i Fylkesnemnda, heiter det i tiltalen.

Den tiltalte barnevernsleiaren nektar straffskuld, opplyser forsvarar Mette Yvonne Larsen til NTB.

– Ho erkjenner ikkje straffskuld. Eg kan leggje til at det i saka blir eit spørsmål opp mot ytringsfridom og kva som er lovleg ytring og kva som er påverknad, seier ho.

