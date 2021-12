Gram lovar å stille opp økonomisk for kommunar som vil løysast opp

innenriks

Fleire kommunar og fylke har vurdert å søkje om oppløysing, og regjeringa har sett frist til 1. mars for å søkje om dette. Mange av kommunane har likevel vore i tvil, mellom anna fordi det er uvisst kven som tek rekninga.

Viken fylkeskommune har mellom anna anslått at det vil koste opp mot 310–440 millionar kroner å løyse opp fylket, ifølgje VG. Fylkesrådsleiar Siv Henriette Jacobsen seier til NRK Dagsnytt at framtidige kostnader kan bli avgjerande for kva Viken landar på.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) lovar på si side at regjeringa vil stille opp, men vil ikkje love nokon konkret pengesum eller andel.

– Vi skal stille opp skikkeleg for dei kommunane som vel å løyse seg opp. Eg kan ikkje gå inn i konkrete pengesummar, det skal vi ha dialog om. Det er viktig at vi får sett mellom anna kor mange kommunar og fylkeskommunar det dreier seg om, slik at vi ser omfanget, seier han til NRK torsdag morgon.

Han seier at han vil respektere ønska frå kommunane og fylkeskommunane.

– Folkestyre har ein pris. Vi skal stille opp skikkeleg slik at ein kan sikre god drift vidare, det er poenget her, seier Gram.

