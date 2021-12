Jakta blir stansa mellombels i ulvesona – truleg nye forhandlingar før jaktslutt

innenriks

I rettsavgjerda kjem det fram at tingretten mellombels har vedteke å stanse jakta «inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet», opplyser Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Retten understrekar at avgjerda er teken ut frå rein tidsnød der staten som saksøkt ikkje får komme til orde før ei meir gjennomtenkt rettsavgjerd fattast.

– Retten har forstått det slik at ei eventuell forbodsrettsavgjerd vil bli trekt i tvil av staten og bli møtt med krav om etterfølgjande munnlege forhandlingar, heiter det.

Like før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å halde oppe vedtaket til rovviltnemndene om felling av 25 ulvar i fire revir.

Staten vil følgje opp

Organisasjonane Noah, WWF og Foreningen rovdyra våre kravde då ei mellombels åtgjerd. Målet var å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandla ankesaka om Letjenna-vedtaket. Den saka skal opp i juni.

Så langt er det ikkje sikkert at jakta blir utsett. Oslo tingrett påpeikar at staten raskt skal kunne krevje munnlege forhandlingar, i god tid før jakttida er over 15. februar. Med andre ord er det framleis mogleg at det vil bli felt ulv i vernesona i vinter.

Og kravet om forhandlingar kjem, stadfestar klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Han held fast ved at vedtaket om lisensfelling innanfor ulvesona er lovleg.

– Eg tek avgjerda til tingretten om mellombels stans i lisensfellinga av ulv innanfor ulvesona til etterretning. Tingretten har av tidsomsyn ikkje gjort ei nærare vurdering av gyldigheita av departementsvedtaket. Staten vil be om at tingretten held munnlege forhandlingar i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, seier Barth Eide i ei pressemelding.

– Viktig siger

Fagleg leiar Siri Martinsen i Noah seier til NTB at ho har fått rettsavgjerda, og at ho er glad retten har teke på alvor kravet frå organisasjonen om at dette krev ei grundigare behandling.

– Det blir ikkje jakt 1. januar. Det er ein viktig første siger i seg sjølv, seier ho.

– Det ville vere absurd å igjen tillate at kritisk trua ulvar blir skotne før det er moglegheit til å prøve vedtaka rettsleg, det er derfor viktig og rett at retten har komme til denne konklusjonen. Dette er ei stadfesting på at interessene for vern av kritisk trua dyr er viktige, og skal kunne bli høyrt rettsleg, seier ho.

Staten ved Klima- og miljødepartementet skal ifølgje rettsavgjerda betale dei samla sakskostnadene på nesten 120.000 kroner, men også her reknar tingretten med at staten vil protestere.

Krev utvida jakt

Bondelaget ser ikkje på jaktstansen som ein siger og meiner dagens ulvebestand utgjer ei byrde for befolkninga, lokalsamfunnet og beiteområda inni og utanfor ulvesona.

– Det er bra at regjeringa vil be om å få ta opp saka for tingretten. Vi meiner det må skje så raskt som mogleg over nyttår. Ulvejakta varer berre til 15. februar, og det hastar for å sikre regulering av ulvebestanden, slik Stortinget har lagt opp til, seier leiar i Noregs Bondelag Bjørn Gimming.

Han krev i tillegg at jaktperioden blir utvida som følgje av at rettsvesenet mellombels stansar han.

– Vi ber om at regjeringa forlengjer jakttida innanfor ulvesona utover 15. februar sidan prosessen vil forseinke gjennomføringa, seier Gimming.

