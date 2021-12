Kraftig smitteauke i Ålesund – folk blir bedne om å avgrense nyttårsfestane

innenriks

– Vi skil oss frå landsgjennomsnittet med ein kraftig stigande vekst, seier kommuneoverlege og fagsjef ved legevakta i Ålesund, Alexander Wiig, til nettsidene til kommunen.

Han minner om at alle må følgje smittevernreglane og halde seg heime og teste seg når ein merkar symptom på mogleg koronasmitte.

Det vart registrert 200 smitta i kommunen måndag, tysdag og onsdag.

Dobling frå førre veke

– Dette er ei fordobling samanlikna med førre vekes midtveketal. Frå teststasjon og smittesporing rapporterer dei at smittetala stig, og omikronsmitten breier om seg, seier Wiig.

Det er særleg unge vaksne i aldersgruppa 20–40 år som skil seg ut i statistikken.

– No går vi inn i ei nyttårshelg der folk ønskjer å ha sosiale samlingar. Vi ser at det gjerne er samankomstar i familie eller med vennegjengen at smitten no har fått spreie seg. Omikron smittar veldig lett, så no er det ekstra viktig å følgje smittevernreglane, oppmodar kommunen.

Færrast mogleg

Det blir spesielt peika på at ein har nødvendig avstand til andre, bruker munnbind når ein ikkje kan halde avstand, og at ein har få nærkontaktar.

– Sjølv om det er lov å ha maks 10 gjester i sosiale samankomstar, og på éin dag i jule- og nyttårshøgtida ha 20 gjestar, er det best å halde forsamlingar med færrast mogleg akkurat no, seier Wiig.

Låg testaktivitet i jula gir grunn til å tru at den skjulte smitten er stor, understrekar han.

