Kunnskapsministeren vil gjere endringar i trafikklysmodellen

Brenna svarer overfor VG bekreftande på at trafikklysmodellen for vidaregåande i dag i praksis berre består av grønt og raudt.

– Ja, eg meiner at gult nivå, slik som trafikklysmodellen i dag er utforma, ikkje er eit alternativ for vidaregåande. Derfor må vi vurdere endringar i trafikklysmodellen, slik at vi kan ta omsyn til både behovet til elevane for å vere til stades på skulen og følgje smitteverntilrådingane betre enn slik det har vore til no, svarer kunnskapsministeren.

Både FHI og Helsedirektoratet har tilrådd regjeringa å gå ned til gult nivå sidan smitten på VGs er vedvarande låg og denne gruppa nyleg er vaksinert. Brenna viser likevel til eit fagleg råd frå Utdanningsdirektoratet, der dei seier gult nivå ikkje samsvarer med eit godt opplæringstilbod.

Alle smitteverntiltaka, inkludert raudt nivå i dei vidaregåande skulane, skal vurderast på nytt i midten av januar. Brenna håpar at eventuelle endringar i trafikklysmodellen, som dei no vurderer, vil vere på plass innan dette.

– Med desse endringane håpar eg at det vil bli lettare å følgje råda vi får. Vi skal i utgangspunktet ikkje vere strengare enn det helsestyresmaktene tilrår oss, seier Brenna til VG.

