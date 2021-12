Nordland fylkeskommune melder dataangrep til politiet

innenriks

Angrepet vart oppdaga 23. desember.

– Så langt er det heldigvis ingen indikasjonar på at det er henta ut informasjon frå systema våre, seier fylkesdirektør for finans og organisasjon Even Ediassen.

Angrepet har ført til at fylkeskommunen har vore nøydd til å stengje ned ei rekkje datasystem. Angrepet har òg ramma vidaregåande skular og fagskular.

Fylkeskommunen jobbar med å løyse situasjonen og får ekstern hjelp i arbeidet med å rydde opp. Men det er uklart når systema igjen vil vere operative.

– Tysdag 4. januar vil kriseleiinga gjere ei vurdering av når dei ulike systema kan vere oppe og gå igjen, seier Ediassen.

(©NPK)