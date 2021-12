Oslo tingrett stansar ulvejakta i Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås

innenriks

I rettsavgjerda kjem det fram at tingretten mellombels har vedteke å stanse jakta «inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet», opplyser Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å stå fast på vedtaket til rovviltnemndene om felling av 25 ulvar i fire revir.

Fleire dyrevernorganisasjonar kravde då ei mellombels åtgjerd, og dei har altså no fått medhald i Oslo tingrett.

Fagleg leiar i NOAH, Siri Martinsen, seier til NTB at ho har fått rettsavgjerda, og at ho er glad retten har teke kravet frå organisasjonen om at dette krev ei grundigare behandling på alvor.

– Det blir ikkje jakt 1. januar. Det er ein viktig første siger i seg sjølv, seier ho.

