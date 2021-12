Over 110.000 elbilar selde i 2021

innenriks

– Det viser jo kor nær vi er målet om 100 prosent elbilar i nysalet i 2025, seier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforeining til E24.

Tala kjem fram av statistikk frå Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) per 19. desember. Andelen selde elbilar har gjort eit byks frå 54 prosent i 2020 til 65 prosent i år, identisk med prognosen i foreininga. I talet er òg næringsverksemd teke med. Elbilandelen er på 83,2 prosent for privatkjøp.

Elbilforeininga trur det blir ny rekord òg neste år med ein oppgang på heile 15 prosentpoeng til over 80 prosent totalt.

Chip- og lademangel kan likevel bli ei utfordring neste år, trur foreininga.

