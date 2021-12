Over 20 omikronsmitta etter julefest i Lyngdal

innenriks

– Smitten skal ha oppstått i samband med ein fest i romjula. Det er snakk om unge menneske i 20-åra. Talet på smitta i dette utbrotet ligg no på 21-22, seier kommuneoverlege Henriette Pettersen til Lister24.

Ifølgje Pettersen vart smittetilfella stadfesta onsdag. Ho er ikkje i tvil om at kommunen no står overfor eit større utbrot av omikronvarianten og seier det kjem til å bli mykje smitte framover.

– Smitten har no spreidd seg internt i familiane til dei som var til stades på den aktuelle festen. Ein kan gå ut frå at dei som var smitta, i utgangspunktet vil smitte minst tre–fire personar kvar, slik at det samla talet smitta fort kan komme opp i 100 i løpet av nokre dagar, seier Pettersen.

Kommuneoverlegen tilrår no alle som deltok på julefesten, å definere seg sjølv som nærkontaktar og gå i smittekarantene i sju dagar med etterfølgjande testing sju dagar etter at ein har vore i kontakt med smitta.

