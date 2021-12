Ragnhild Kaski ny generalsekretær i Av-og-til

innenriks

31-åringen kjem frå stillinga som kommunikasjonssjef i Kirkens Bymisjon, der ho har vore tilsett sidan 2016. Ho var generalsekretær i AUF frå 2014 til 2016.

– Vi veit at 90.000 barn i Noreg har ein mamma eller pappa som drikk for mykje alkohol, og at ein av ti vaksne drikk på ein måte som utgjer stor risiko for helsa og for å bli avhengig. Derfor trengst Av-og-til, seier Kaski i ei pressemelding.

Kaski etterfølgjer Randi Hagen Eriksrud som gjekk over til ei stilling som kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten i Oslo kommune hausten 2021. Kaski startar i jobben allereie 1. januar.

– Vi er veldig glade for å ha Ragnhild Kaski på plass i Av-og-til. Ho har med seg verdifull kompetanse på område som er sentrale for oss framover, seier styreleiar Knut Haugsvær i Av-og-til.

