Vanskelege beiteforhold for reinen i Nordland

Dei tre reinbeitedistrikta som har meldt om dårlege beiteforhold, er Saltfjellet, Ildgruben og Doukta.

For at reindrifta skal kunne bruke av krisefonda sine til nødforing, må det formelt erklærast beitekrise. Det er berre Kriseberedskapsutvalget, med medlemmer frå reindriftsnæringa, Mattilsynet og Statsforvaltaren, som kan erklære beitekrise. Først på nyåret vil dette bli vurdert.

Skiftande vêr med mykje snø, regn og sterk frost med ising har gjort det vanskeleg for reinen å få tak i maten på bakken. Enkelte reineigarar har allereie byrja med fôring.

– Dette betyr at nokre stader blir reinflokken samla for fôring. I andre område spreier reinen seg og trekkjer ned i skogane, til sjøen eller andre stader der det kan finnast beite. I begge tilfella er reinen svært var for forstyrringar. Derfor ber vi folk som bruker naturen, om å vise omsyn, seier underdirektør Stein Tage Domaas ved landbruks- og reindriftsavdelinga hos Statsforvaltaren i Nordland.

Statsforvaltaren vil følgje situasjonen tett, og det kan mellom anna bli innført ekstraordinær bandtvang om nødvendig.

