1.500 bortviste på svenskegrensa på éi veke

Dei aller fleste som prøver å krysse grensa, er vaksinerte, men det er mange som manglar gyldig test, og mange kan ikkje reglane, skriv NRK.

Berre 20 prosent av dei nær 1.500 som har vorte bortvist sidan dei nye innreisereglane tredde i kraft, er nordmenn. Mange er danske og tyske turistar som har feira jul og nyttår i Noreg og skal heim gjennom Sverige.

Trafikken over Svinesund, den største av grenseovergangane, har vorte kraftig redusert. Dagen før svenskane stramma inn reglane og innførte krav om negativ koronatest uansett vaksinestatus, passerte over 8.100 bilar grensa. Dagen reglane tredde i kraft, var talet under 2.700.

