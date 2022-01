69 elevar og 21 tilsette ved skulane i Trondheim registrert smitta etter massetesting

innenriks

Det skriv Adresseavisen.

I dei første tala som kom i 12-tida måndag, dreidde det seg berre om 50 elevar og 18 tilsette. I 16-tida kom det oppdaterte tal.

– Dette talet er ikkje så høgt som vi frykta etter at vi sende ut testar til alle elevane. Men det er viktig å understreke at dette er eit augneblinksbilete no klokka 12, seier Jannicke Akse, kommunalsjef for skule i Trondheim kommune.

Blant dei tilsette dreier det seg i hovudsak om éin eller to tilsette per skule. Til saman vart det distribuert 30.000 hurtigtestar.

Fem tilsette i tre barnehagar er registrert smitta, men også dette talet er lågare enn venta.

