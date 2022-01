Anne Lindboe går på dagen som direktør i Private barnehagers landsforbund

innenriks

– Det har vore ei stor ære å få jobbe for alle dei flotte og viktige medlemsbarnehagane i PBL. Men no har tida kommen for å gå vidare og søkje nye utfordringar, seier Anne Lindboe i ei pressemelding frå Private barnehagers landsforbund (PBL).

Ho orienterte måndag dei tilsette i forbundet på eit allmøte om at ho går av. Ho har siste arbeidsdag måndag.

Lindboe oppgir ikkje nokon annan grunn til at ho går av på dagen enn at «nå er tiden kommet for å gå videre og søke nye utfordringer.».

– Tok avgjerda sjølv

– Dette er ei avgjerd Anne sjølv har teke, og det må vi i styret berre ta til etterretning, seier styreleiar Eirik Husby i PBL til NTB.

Han avviser at det har vore usemje mellom Lindboe og styret som har ført til at ho no trekkjer seg på dagen.

– Vi har hatt ein god og tett dialog med henne rundt dette gjennom heile desember og har funne ut at det er naturleg med eit skifte rundt nyttår med tanke på prosessane vi no skal i gang med for å utvikle PBL vidare, seier Husby.

Anne Lindboe har førebels ikkje svart på førespurnadene frå NTB.

PBL-styret har konstituert Jørn-Tommy Schjelderup som administrerande direktør. Schjelderup har arbeidd i PBL sidan 2001 og kjem frå stillinga som viseadministrerande direktør.

Tidlegare barneombod

Lindboe var barneombod frå 2012 til 2018. Ho har som PBL-direktør delteke i fleire offentlege debattar om barnehagane. I november fronta ho ein omstridd protestaksjon.

Då ville PBL stengje over 2.000 private barnehagar tidlegare på dagen enn vanleg i protest mot budsjettkuttet til regjeringa.

– Regjeringa fjernar opp mot 400 millionar kroner frå private barnehagar neste år. Det skjer medan vi har ein situasjon der ein av tre barnehagar allereie driv i minus, sa Lindboe til NRK i november.

– Sat spor etter seg

Styreleiar Eirik Husby i PBL deltok òg på møtet for dei tilsette måndag.

– Anne har verkeleg sett spor etter seg i PBL. Saman med resten av administrasjonen har ho utretta store og viktige ting for medlemsbarnehagane. Ho har leidd PBL gjennom ei god og nødvendig utvikling, sett i gang viktige prosjekt og sikra viktige politiske gjennomslag for medlemsbarnehagane våre, seier Husby i pressemeldinga.

