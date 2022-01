Dette står att for at tredjedosemålet skal nåast

innenriks

I haust og vinter har regjeringa sett seg to mål om oppfriskingsvaksinasjon:

* Eldre over 65 år skal få tilbod om ein tredjedose før jul

* Personar over 45 år skal få tilbod om tredjedose innan midten av januar

Totalt har 59 prosent av dei som er 45 år og eldre, no fått ein tredje dose, opplyser leiaren for vaksinasjonsprogrammet, Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet, til NTB.

Han understrekar at dette inkluderer aldersgruppa 65+, der 88 prosent har fått ein tredje dose med vaksine i overarmen.

Bukholm: Håpar at folk melder seg

Når det gjeld 45-64-åringane, er regjeringa lenger unna målet.

Ifølgje Bukholm hadde 32 prosent av desse fått den tredje dosen førre veke.

At vaksinasjon har gått tregare enn det FHI og regjeringa hadde håpa på dei to siste vekene av fjoråret, har ikkje hjelpt på. Målet var å setje 700.000 dosar, men berre i underkant av 300.000 dosar vart sette, ifølgje VG.

Bukholm opplyser til NTB at talet på vaksinar som vart sende ut, var tilpassa talet på personar som hadde fått andredosen for meir enn 20 veker sidan. Han håpar at mange av dei som utsette det tredje stikket i jula, no melder seg.

– Mange har meldt seg til vaksinesentera og vorte vaksinerte i veke 51 og 52, men det er òg mange som ikkje har møtt til vaksinasjon i jula. Vi håpar at eit fleirtal av desse vil vende seg til vaksinesentera denne og neste veke.

Over 60.000 vaksinedosar om dagen

Tal frå Sysvak måndag viser at 514.766 nordmenn mellom 45 og 64 år har fått ein oppfriskingsdose. Totalt er det nesten 1,4 millionar personar i denne aldersgruppa, ifølgje befolkningsdata frå Statistisk sentralbyrå. Nesten 1,3 millionar av desse har fått den andre vaksinedosen.

Det betyr altså at det må setjast rundt 770.000 vaksinedosar i aldersgruppa for at vaksinemålet skal nåast innan utgangen av veke 2. I tillegg er det nesten 90.000 fullvaksinerte over 65 år som ikkje har fått ein tredje dose enno.

Det betyr at kommunane frå måndag 3. januar må setje rundt 61.000 vaksinedosar om dagen, inkludert i helgane, om regjeringa skal nå målet sitt.

På spørsmål om korleis FHI trur kommunane er i rute til å nå tredjedosemålet, svarer Bukholm at dei håpar at folk melder seg til vaksinesentera dei neste to vekene, slik at den planlagde vaksinasjonen kjem à jour.

