Digitalt statusmøte om dataangrepa i jula

Nasjonalt cybertryggingssenter (NCSC) og politieininga Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) vil orientere om situasjonen og gi råd om korleis ein best kan førebyggje og redusere risikoen, opplyser NSR i ei pressemelding.

Dei opplyser at målgruppa for statusmøtet er fagfolk og leiarar innan tryggleik, beredskap og IKT.

– Næringslivet er sårbare for digitale truslar. Det er særleg verdt å leggje merke til dei store operative konsekvensane dataangrepa får. Ein må ikkje tenkje at digitale truslar er eit reint IKT-problem med «virus på datamaskinene», desse angrepa kan òg ramme produksjonsutstyr og liknande, seier Odin Johannessen, direktør i Næringslivets tryggingsråd.

Det var tysdag 21. desember Nortura kunngjorde at dei var utsette for eit dataangrep som førte til at dei måtte stengje ned datasystema sine. Ei veke seinare vart òg Amedia ramma av eit alvorleg dataangrep.

Angrepa har hatt store konsekvensar for produksjonsevna i dei to verksemdene.

