FHI: Omikronvarianten er dominerande i Noreg

Nesten to tredeler av alle koronatilfelle som vart sekvenserte i Noreg i veke 52, var av omikronvarianten. Til saman oppdaga ein 6.143 omikrontilfelle, skriv Folkehelseinstituttet i ei pressemelding.

– Tala viser ein liten auke av omikronvarianten gjennom jula, men det er vanskeleg å vite om desse tala speglar den faktiske situasjonen dei siste par vekene. Det har likevel vore betydeleg mindre testing enn elles, og vi vil truleg få eit rettare bilete av smitteutviklinga no når kvardagen igjen er i gang for dei fleste, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i ei pressemelding.

Virusvarianten dominerte i årets siste veke i alle fylka i Noreg bortsett frå i Agder. Høgast del tilfelle var det i Troms og Finnmark og i Nordland fylke med 88,9 og 87 prosent, men FHI understrekar at dette er basert på små tal og må tolkast med varsemd. Lågast del var det i Agder med 47,9 prosent.

Ventar stor smittebølgje

– Vi ser at område med høg smittespreiing òg har ein høg del av omikronvarianten, men elles er det nok mykje tilfeldigheiter som styrer kor stor del av varianten som finst i dei ulike fylka, seier Vold.

1. desember vart dei første omikrontilfella påvist i Noreg. Det var to personar i Øygarden kommune som hadde vore på reise i Sør-Afrika. Ein månad seinare er virusvarianten dominerande her til lands. Folkehelseinstituttet ventar ei stor smittebølgje dei neste vekene.

FHIs Line Vold understrekar at det viktigaste no er at uvaksinerte vernar seg ved å ta første vaksinedose, og at alle andre som har teke andre vaksinedose for meir enn 20 veker sidan, tek ein oppfriskingsdose.

Ifølgje FHIs siste vekerapport er det framleis litt over 320.000 nordmenn over 16 år som ikkje har fått første dose.

Bølgje i fleire land

Ei rekkje land har før jul og gjennom jula og nyttårshelga meldt at omikronvarianten er dominerande.

Blant dei siste i rekkja var Frankrike, Sveits, USA og Portugal, medan det danske folkehelseinstituttet Statens Serum Institut (SSI) melde at omikron var dominerande allereie 21. desember.

Omikronvarianten har ført til ei ny bølgje av smitte og sjukehusinnleggingar mange stader. Kommunane og sjukehusa rustar seg no for at denne bølgja kjem til Noreg i januar.

Framleis få innlagt med omikron

Av dei 201 nye koronapasientane som vart innlagde på norske sjukehus førre veke, er omikronvarianten påviste hos 19, medan andre variantar er påviste hos 67 pasientar. Det store fleirtalet, 115 pasientar, er ikkje screena for virusvarianten.

I veke 51 var det 14 nye koronapasientar på sjukehusa som fekk påvist omikron, medan 174 fekk stadfesta andre variantar. Delen av dei screena som hadde omikron, var då 7 prosent, medan delen auka til 22 prosent veka etter.

