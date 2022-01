Fengsel felt for religionsdiskriminering

innenriks

Det skriv Vårt Land, som viser til ei avgjerd i Diskrimineringsnemnda.

Nemnda meiner fengselet ikkje hadde gode rutinar for å kontrollere maten – og har diskriminert den innsette på bakgrunn av religion.

Fengselet beklagar at den innsette har opplevd å bli diskriminert på grunn av religionen sin, og forsikrar om at dette ikkje er tilfelle.

Fengselet opplyser at dei ønskjer å komme i møte behova hos alle innsette, og opplever å ha forholdsvis god kontroll på dette. Sjølv om rutinane i utgangspunktet fungerer fint, kan menneskelege feil skje.

Nemnda presiserer at menneskeleg svikt kan oppstå, og at det kan skje enkelte feil utan at det betyr at nokon blir diskriminerte.

– I den aktuelle saka var likevel rutinesvikten for omfattande til at serveringa av svinekjøttet kunne forklarast med enkeltståande menneskeleg svikt, meiner Diskrimineringsnemnda og slår fast at klagaren har vorte diskriminert på bakgrunn av religion.

Fengselet har sagt seg villig til å sjå nærare på rutinane for matlevering og vurdere om det finst tiltak utover betre merking av maten som kan hindre at slike feil skjer igjen.

Det er ikkje kjent kva fengsel saka gjeld.

(©NPK)