Helsedepartementet: Vaksinetempo avgjerande for gjenopning

– Spesielt viktig framover er utviklinga i sjukehusinnleggingar og tempoet i vaksinasjon med oppfriskingsdose, seier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt på spørsmål frå NTB om kva som er viktig å følgje med på fram mot ny vurdering av koronatiltaka, som gjeld til 14. januar.

Han legg til at Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følgjer med på smittetal og smitteutvikling i ulike aldersgrupper, sjukehusinnleggingar og vaksinasjon med både første, andre og tredje vaksinedose.

Trur på vaksinemål

Regjeringa har som mål at alle over 45 skal ha fått tilbod om ein tredje dose innan utløpet av den andre veka i januar. Men med knappe to veker igjen er det framleis mange som ventar på det tredje stikket.

Totalt har 59 prosent av dei som er 45 år og eldre no fått dose tre, opplyser Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. Dette inkluderer aldersgruppa 65+, der 88 prosent har fått ein tredje dose.

Når det gjeld 45-64-åringane, hadde 32 prosent av desse fått sitt tredje stikk førre veke, ifølgje Bukholm.

Statssekretær Krat Bjørkholt har likevel tru på at vaksinemålet kan nåast innan midten av januar.

– Vi håpar at så mange som mogleg av dei over 45 år no går og tek oppfriskingsdosen. Vi har framleis håp om at målet blir nådd, sjølv om vi ser at vaksinasjonsaktiviteten i jula har vore lågare enn det vi ønskte, seier han.

Treg julevaksinasjon

Det vart sett langt færre vaksinedosar i julevekene enn regjeringa hadde håpa på. Målet var 700.000 dosar dei to siste vekene i 2021, medan fasiten vart i underkant av 300.000.

Statssekretæren viser til at regjeringa har teke fleire grep for å få opp vaksinetempoet. Mellom anna kan kommunar som ønskjer det, få bistand til vaksinasjon av Forsvaret og apotek.

Framstegspartiets helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, er bekymra over den trege julevaksinasjonen.

– Det er urovekkjande at ein set seg mål som ikkje blir følgde opp, sa han til NTB tidlegare måndag.

Omikron dominerer

Måndag melde FHI at omikron no er den dominerande virusvarianten i Noreg.

Det er som venta, meiner Krat Bjørkholt. Han oppmodar alle uvaksinerte til å ta vaksinen.

– Det er som venta at omikronvarianten no dominerer i Noreg, og FHI meiner det vil komme ein sterk smitteauke dei næraste vekene. Derfor er det viktigaste no at uvaksinerte vernar seg og takkar ja til vaksine, og at alle som har teke andre vaksinedose for meir enn 20 veker sidan, tek oppfriskingsdose så fort som mogleg, seier han.

